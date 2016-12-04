«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» готовы предложить за ван Дейка 25 миллионов

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Сообщается, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Эвертон». Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов фунтов.

Отметим, что контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел за «святых» в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.