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    Ротенберг близок к возвращению в строй

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в ближайшее время полностью восстановится от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Отметим, что 30-летний фин перешел в стан железнодорожников этим летом, но не провел за команду еще ни одного матча.

    «К сожалению, он не играл не по своей вине. Немного доктора «Динамо», которые начали его лечить, плюс доктора «Локомотива» – и небольшая травма переросла в большую. Травма Бори – лакмусовая бумажка лечащих врачей. У него был элементарный мениск, но я не могу понять, как они его лечат больше шести месяцев. Поверьте, он больше всех за это переживает. Надеюсь, что дней через десять он будет в строю, для этого он летал в Италию и там занимался», – заявил Селюк.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2016 16:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2016, 19:13

      Вот не пойму я вас, господа хорошие...

      Ни одного доброго слова не дождёшься о футболисте...

      Да ещё намёки скользкие про папу....

      Вам нравятся те, кто катается по московским паркам на папиных машинах, размером с приличный трактор и чуть не давит граждан и ментов? Или больше нравятся те, кто греет животик на белом песочке экзотических пляжей? Или кто бухает в наших кабаках и заказывает Филю Киркорова для "живого звука"?

      плять, мужик любит футбол, пашет на тренировках, ломает руки-ноги, играет... ну, не Карлос в лучшие годы... но у нас "не Карлосы" девять из десяти... стыдоба смотреть на ваши комменты...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 декабря 2016, 18:20

      Что то мне не хочется его видеть в составе ЛОКО !

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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 4 декабря 2016, 18:09

      Более корректно было бы в заголовке написать "... близок к возвращению на скамейку".

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 декабря 2016, 17:36

      трепещите, сопернички!

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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 4 декабря 2016, 16:38

      В строй чего?

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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир 4 декабря 2016, 16:17

      Красавец, как раз к зимнему перерыву восстановился. Теперь можно и в отпуск заслуженный.

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