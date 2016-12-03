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    Луческу остался доволен выступлением «Зенита» в первой части чемпионата России

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0), а также подвел итоги первой части чемпионата России для своих подопечных. По словам румынского специалиста, он доволен выступлением сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

    «Доволен тем, что мы контролировали матч с первых минут. Ребята проделали большой объем работы, не позволили сопернику практически ничего создать. «Зенит» сегодня заслужил победу. Замены? Я посчитал, что можно было обойтись без них. Если взять во внимание нехватку игроков, я доволен первой частью чемпионата», – сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 21:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 декабря 2016, 22:48

      Вот интересно, какие ободряющие слова Дуче прокричал вратарЮре ?.. Забавно...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 декабря 2016, 21:52

      Луческу рано или поздно поставит игру "Зениту", но процесс явно проходит очень болезненно... Ну, а Мак и Жулиано - самые удачные приобретения во всей РФПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Гореболелам 3 декабря 2016, 22:59

      Брат по разуму, за рамки дозволенного не выходи! Думать, анализировать и делиться своим мнением, - это тебе не по клаве сопливым носом шлёпать!

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 3 декабря 2016, 21:43

      не понимаю чем тут можно быть довольным лишь тем что с такой унылой игрой и на втором месте но стоит ли платить тренеру 5 лямов и многим игрокам завышенные зарплаты и занимать второе место в нашем слабом чемпионате с такими затратами на футболистов нужно в АПЛ занимать второе место а не в мутковском чемпионшипе

      -1
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