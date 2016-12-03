Мело, Кондогбиа и Йоветич – номинанты на «Золотую урну» в Серии А

Трио игроков «Интера» в составе хавбеков Фелипе Мело и Жоффри Кондогбиа, а также нападающего Стевана Йоветича, номинированы на приз «Золотая урна», ежегодно вручаемый худшему легионеру Серии А.

Помимо вышеперечисленных футболистов в число номинантов вошли защитник «нерадзурри» Додо, в настоящий момент защищающий цвета «Сампдории» на правах аренды, а также еще один игрок обороны – Мартин Монтойя, выступавший в миланской команде в минувшем сезоне в аренде.

Оставшаяся часть списка выглядит так: Марио Суарес («Фиорентина»), Эрнанес («Ювентус»), Луис Адриано, Диего Лопес (оба – «Милан»), Равель Моррисон («Лацио»).

По итогам 2015 года премия «Золотая урна» досталась нападающему «Ромы» Хуану Итурбе.