Карпин: «Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент я отдам предпочтение последнему»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол!» поделился размышлениями о работе Мирчи Луческу в «Зените».

«Не могу сказать, что у Луческу что-то не получается в «Зените». Эта команда идет на втором месте, в трех очках от лидера. Ушли ведущие игроки – Гарай, Халк, кто-то еще. Плюс есть травмы, нагрузка Лиги Европы. У «Спартака» такой нагрузки нет – ни в Кубке, ни в Лиге Европы. Возможно, у игроков накопилась усталость, и тренеру стоило провести ротацию в последнем матче Лиги Европы. Этих сил, может быть, и не хватило в игре с «Краснодаром». Что касается почтенного возраста Мирчи, то есть люди, которые и в 50 лет не могут даже ходить, а есть те, кто в 80 лет бегает марафоны. Все зависит от человека», – сказал Карпин.

Также он сравнил Луческу с Курбаном Бердыевым.

«Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент я отдам предпочтение последнему. Луческу лучше всего себя зарекомендовал в «Шахтере», в котором провел очень много времени. Бердыев тоже долго был в «Рубине», а сейчас он в «Ростове», где тоже отлично себя показывает. И ресурс у Бердыева в «Ростове» намного ниже, чем у Луческу в «Зените».