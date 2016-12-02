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  • Карпин: «Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент я отдам предпочтение последнему»

Карпин: «Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент я отдам предпочтение последнему»

2 декабря 2016, 23:07
11

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол!» поделился размышлениями о работе Мирчи Луческу в «Зените».

«Не могу сказать, что у Луческу что-то не получается в «Зените». Эта команда идет на втором месте, в трех очках от лидера. Ушли ведущие игроки – Гарай, Халк, кто-то еще. Плюс есть травмы, нагрузка Лиги Европы. У «Спартака» такой нагрузки нет – ни в Кубке, ни в Лиге Европы. Возможно, у игроков накопилась усталость, и тренеру стоило провести ротацию в последнем матче Лиги Европы. Этих сил, может быть, и не хватило в игре с «Краснодаром». Что касается почтенного возраста Мирчи, то есть люди, которые и в 50 лет не могут даже ходить, а есть те, кто в 80 лет бегает марафоны. Все зависит от человека», – сказал Карпин.

Также он сравнил Луческу с Курбаном Бердыевым.

«Если сравнивать Луческу с Бердыевым, на данный момент я отдам предпочтение последнему. Луческу лучше всего себя зарекомендовал в «Шахтере», в котором провел очень много времени. Бердыев тоже долго был в «Рубине», а сейчас он в «Ростове», где тоже отлично себя показывает. И ресурс у Бердыева в «Ростове» намного ниже, чем у Луческу в «Зените».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Бердыев Курбан Луческу Мирча Карпин Валерий
Комментарии (11)
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erofey83
1480712453
Бердыев гений, но так как он тренирует(по разным причинам) не популярные команды, его всегда будут троллить мудаки
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Михаил Шевченко
1480714988
Луческу слишком своеобразный и всегда у него будет много недоброжелателей
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Zeff
1480719308
Если бы Бердыев тренировал Армавир, тот бы уже как минимум в ЛЕ играл. А если бы Луческу, то в ЛЧ!
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Вомбат
1480719335
А я не только на данный момент, но и по жизни отдам предпочтение КББ. Он сделал Рубин вообще из ничего. Привел его к бронзе без денег. А когда появились деньги дважды взял золото. Ну а про Ростов я напоминать не буду, хоть у большинства людей память и короткая, но не настолько, чтобы забыть конец позапрошлого сезона и прошлый сезон. А Луческу, что Луческу? Ну умеет он ставить игру в атаке, и делать правильные замены, и это в выгодную сторону отличает его от АВБ, который не умел вообще ничего, кроме как ладить с игроками. Но в обороне-то Луческу ставить игру не умеет. Держать игроков в узде не умеет. Зато принципиален до фанатизма: второй состав не использует вообще, даже когда матчи проходные, а первый состав еле ползает от усталости. С упорством маньяка делает ставку на Лодыгина и Кокорина. Да, они талантливые, но один необучаемый, а второй порченый.
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Lenin26
1480746523
Да вы ребята совсем офигели!!Человек возглавил команду в момент потери лидеров,в добавок у него есть балласт в виде игроков от прежних тренеров или скаутов,он сам признавался что когда подписывал контракт в команде был и Халк и Гарай,и тут такое,да и Витсел мечиться что не придаёт ему мативации ,команда перестраивается,пришедшие новички (именно его новички т.к он их предложил) не провели с командой ни одного сбора (но всё равно как играют!!!)+сборные из-за чего игроки разбалансированные приходят одни в форме другие ещё её не набрали+лига европы(дополнительные матчи)+большое количество травмированных получивших травму ещё в прошлых сезонах и при всём при этом команда на 2 месте и это его полная заслуга,посмотрите на тот же Ростов:выигрывает у Баварии и проигрывает Уралу,а всё потому что сей час все силы брошены на ЛЧ,а Зенит выкладываеться в обеих турнирах,я считаю сравнивать или давать однозначную оценку мистеру Луческу можно будет только по окончанию сезона,когда будут куплены игроки которые ему нужны,когда будет проведён полноценно с основным составом сбор!
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petrovb
1480760810
Наверное, предпочтение - это все, что осталось у "Валера - верим!". Отдавай, может оно и кому-то нужно.
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