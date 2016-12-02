Зидан не станет менять стартовый состав в зависимости от состава «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что состав «Барселоны» на матч 14-го тура Примеры не повлияет на стартовый состав мадридцев. Напомним, за сутки до игры стало известно, кто из подопечных из Зидана выйдет на поле с первых минут.

«Я уже принял решение относительно стартового состава, и оно не изменится в зависимости от того, кто сможет сыграть за «Барселону».

Я хочу, чтобы каждый игрок команды чувствовал свою важность. Все в этом клубе отличные футболисты и важны для нас.

«Барселона» – действующий чемпион. Эта команда всегда хорошо играет в важных матчах. Сейчас мы впереди, но прошла лишь небольшая часть сезона, и независимо от результата на выходных, борьба будет плотной», – сказал Зидан.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.