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    Погребняк и Дьяков требуют у «Динамо» выплаты долгов

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк и защитник «Томи» Виталий Дьяков, права на которого принадлежат москвичам, обратились в палату по разрешению споров с требованием выплатить им долги по зарплате.

    Согласно источнику, Погребняк требует от динамовцев 30 миллионов рублей, Дьяков – 17 миллионов. Помимо погашения долгов футболисты намерены добиться наказания клуба: лишить права регистрировать новичков до исполнения обязательств и приобретать игроков в течение ближайшего, зимнего трансферного, окна.

    Отметим, что до обращения в палату по разрешению споров, истцы обращались к президенту клуба Евгению Муравьеву, однако ответа не получили.

    Источник: Life

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    02.12.2016 18:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 декабря 2016, 14:10

      Эх, Виталька, Виталька!!!)

      0
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 7 декабря 2016, 12:44

      самые бедные люди в России, сидят, штаны протирают, и плачут, плачут, плачут, наверно нет денег купить черной икорки к Новому Году

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen 5 декабря 2016, 16:20

      Это ПОЗОР, а футболисты! И еще отказываются комментировать свое скуление! Не мужики! Так - опарыши!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 декабря 2016, 15:00

      Мечтайте в одну руку,а ср@те в др.и посмотрите какая быстрее наполнится

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 22:04

      Жалко голытьбу - голодные, необутые, в рванине, по стране с протянутой рукой пошли.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 2 декабря 2016, 21:51

      Еще когда Кобелев только пригласил П. из глухого запаса команды чемпионшипа и пробил ему 1.2 млн евро зарплату, я писал, что это вредительство, и за одно это К. надо гнать в три шеи. Через год его погнали в три шеи. Хотя Динамо это не спасло, а П. попытался найти в РФПЛ команду, которая его взяла бы. Да только он и в ФНЛ никому на фиг не нужен. Его единственный плюс был голевой чутье, которое он утратил еще в период 2011-2013 гг. в Штутгарте. По всем остальным игровым качествам П. всегда был в минусе: ни техники, ни скорости, ни ловкости в единоборствах. И вот апофеоз - П. требует наказать единственную команду на свете, в которой он еще полгода мог бы зарабатывать хоть какие-то деньги. За то, что ему недоплатили треть годового контракта.

      0
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      Рейтинг: +40

      mukhakha 2 декабря 2016, 21:10

      Почему "Динамо" не требует у Дьякова и Погребняка деньги за неоправданные ожидания

      3
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 2 декабря 2016, 21:09

      Дьяков ушел с Ростова в Динамо, вылетел в ФНЛ, сейчас играет в Томи, сидел бы в Ростове играл в ЛЧ, приглашался бы в Сборную!

      2
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > ROSTOV SUPER 11 декабря 2016, 12:10

      М, мне просто нравится Нойнер вот и стоит фото, ну нравилась когда в биатлоне была!)

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 2 декабря 2016, 20:21

      Фигассе бабло вместо мячей колотят...

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 декабря 2016, 19:42

      Павлику обязательно выплатить! Первому! Заслужил! )))

      2
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