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    Миланов — о серии Акинфеева: «Конечно, Игорь переживает»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о тренировках с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. По словам футболиста, страж ворот совершает сейвы, которые он видит впервые в жизни.

    – Расскажите, что происходит с Акинфеевым после матчей Лиги чемпионов. Он переживает из-за серии или делает вид, что ему все равно?

    – С «Монако» было очень обидно – он не заслуживал такого. Конечно, Игорь переживает.

    – На тренировках ему можно забить?

    – Можно, но он там делает сэйвы, которые я вижу первый раз в жизни!

    – Ногой из девятки, что ли, мячи выбивает?

    – Почти! Ногами, кстати, он хорошо играет – когда у нас мини-футбол, это чувствуется. А в «квадратах» он вообще внутрь не заходит.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2016 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 02:11

      Переживает, что серия закончится на 43-х. Когда ещё в ЛЧ поиграть придётся.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 декабря 2016, 20:09

      Да ни хрена он не переживает! Плюёт он на всех! Он имеет психологическую травму! От этого у него все неприятности! Головой в ноги он не идет! До удара прыгает в угол и "молит бога, чтоб в него не попали, вот и не попадают,а мяч в ворота летит над его ногами!

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