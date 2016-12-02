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    Панченко: «Еременко для меня человек-пример»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказался на тему дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко за употребление кокаина.

    «Стала ли история с Еременко шоком? Да, это человек-пример: семьянин, отличный футболист. В команде никогда никаких подозрений не возникало. Он настоящий профессионал, отдавался всегда полностью работе. Был ключевым игроком ЦСКА, атака команды на нем строилась. Надеюсь, он переборет эту ситуацию и не сломается психологически», – сказал Панченко.

    Напомним, Панченко принадлежит ЦСКА, а в «Динамо» выступает на правах аренды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2016 08:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 декабря 2016, 18:29

      Набор слов , больше похожих , на речь , перед погребением, либо одно хорошее , либо ничего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 2 декабря 2016, 11:19

      Умный учится на чужих ошибках, дурак на на своих.

      1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > prtcs 2 декабря 2016, 13:14

      тоесть по твоему умный на своих ошибках не учится?....получается умный дурак)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 декабря 2016, 10:59

      А я вначале подумал человек-паук!

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 2 декабря 2016, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ерема уже научил какой сорт лучше нюхать?

      -4
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 2 декабря 2016, 09:54

      Ну если пример нюхай как он

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +18

      andrey23popov 2 декабря 2016, 09:09

      Кирюху в ЦСКА вернуть!

      0
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