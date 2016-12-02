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    Червиченко: «Первое место «Спартака» – результат везения и неудачной игры главных конкурентов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство московского клуба в РФПЛ является результатом удачи и невыразительных выступлений главных соперников. Как отметил функционер, в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», который завершился крупным поражением красно-белых (0:4), все встало на свои места.

    «Думаю, люди, которые спешили называть «Спартак» чемпионом, больше основывались на эмоциях, нежели отталкивались от игры команды. Из 12 одержанных красно-белыми побед семь завершились со счетом 1:0, в пяти из этих встреч соперник был лучше, но «Спартак» выигрывал за счет везения. В матче с «Амкаром» на последних секундах сумасшедший гол, один мяч в ворота «Терека», после чего грозненцы еще более очевидные моменты у чужих ворот создали, но не забили...

    Сегодня все стало на свои места: соперник был точен при реализации эпизодов, мячи летели не в Реброва, а в сетку ворот. «Спартак», безусловно, в этом сезоне стал лучше, чем при предыдущих тренерах, но чемпионской игры он не показывает, а первое место – результат везения и неудачной игры главных конкурентов», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.12.2016 01:18
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24

      seawave 2 декабря 2016, 11:09

      Все по делу сказал!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 декабря 2016, 09:36

      червяк развалил спартак.а теперь только тявкает по поводу и без

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 2 декабря 2016, 09:13

      Прав Червиченко - Красный шарик сдулся, когда его перестали надувать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 декабря 2016, 09:07

      Отчасти он прав, чемпионской и игры и правда пока нет. Но везет тому кто везет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 2 декабря 2016, 09:04

      Полностью с ним согласен. Ну нету сейчас у Спартака чемпионской игры

      4
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      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > MUKHTARR 2 декабря 2016, 11:10

      Да ее давным давно уже нет, лет так 15 )))

      -1
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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 2 декабря 2016, 08:58

      О, налетели вороны... Хотя это не о Черве, этот индюк взлететь, конечно, не сможет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 декабря 2016, 08:54

      1-е место Спартака и есть Главное недоразумение

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave > Nerlinger 2 декабря 2016, 11:10

      Оно будет во втором круге исправлено.

      0
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 2 декабря 2016, 08:47

      Червяк - гандон, постоянно обсирающий свой бывший клуб.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 2 декабря 2016, 08:12

      Без паники Спартак,потеря очков неизбежно в футболе,просто не стоит думать,что вы самая сильная команда РПЛ.Если говорить о самой игре,мол нет чемпионской игры итд то,я не припомню,чтобы она была у ЦСКА или у Зенита,наш чемп сам по себе основан на более удачных играх той или иной команды,ну и судейство тоже часто вносит свои коррективы.Пройдено пол пути,который Спартак прошел удачнее остальных и услоно первая пятёрка-шестерка вполне ещё сохраняют шансы на чемпионство,вобщем всякое бывает.

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 2 декабря 2016, 08:04

      Ну во первых везет тому кто везет, а во вторых про конкурентов он прав, в Зените новый тренер и пока еще не совсем наладил игру, локо тоже, цска перезагрузка, краснодар новый тренер, рубин тоже...Чемпионат не понятный, может выиграть кто угодно. Только Терек и Амкар при былых тренерах и соответственно идут высоко.

      2
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