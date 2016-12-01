Нигматуллин: «Слуцкий не первый день ищет себе новую команду»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. По словам экс-футболиста, российский специалист уже ищет себе новое место работы. Напомним, ранее сообщалось, что рулевой армейцев может покинуть занимаемую должность после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря.

– Как думаете, хорошо или плохо, что Слуцкий решил уйти именно сейчас?

– Понять Слуцкого можно – для него этот год был не самым удачным. Имею в виду сборную России, да и ЦСКА сейчас лихорадит. Семь лет в ЦСКА – большой отрезок времени, иногда нужно менять атмосферу. Новые эмоции, мотивация, вызовы. Сказываются, наверное, определенные финансовые проблемы клуба, а также конфликты болельщиков со Слуцким. Поэтому все достаточно логично – скоро большой перерыв и можно найти новое рабочее место.

– Слуцкому лучше дать паузу и отдохнуть?

– Скорее, переключиться на новые задачи, принять новый вызов. Не думаю, что Слуцкий уходит в никуда. По моей информации, он ищет себе новую команду. Не первый день как. Так мне рассказали знакомые.

– Основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА – Гришин, Кононов и Гончаренко. Кто из них, на ваш взгляд, справится лучше?

– Кононов и Гончаренко – состоявшиеся тренеры, успешно работавшие в Премьер-лиге. По мне, Гончаренко предпочтительней. Гришин тоже заслужил похвалу успешной работой с молодежью. Скачок из дублирующего состава в основной всегда риск. Насколько Гришин к нему готов, сказать сложно. В свое время Гвардиола перешел из молодежки в основу и все мы знаем, кем он в итоге стал.