Орлов: «Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандарты»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что КДК РФС применяет к питерскому клубу двойные стандарты. В частности, у известного ведущего футбольных трансляций вызывает вопрос обоснованность трехматчевой дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии по итогам матча с «Краснодаром» (1:2) в 15-м туе РФПЛ.

«Дисквалификация Хави Гарсии абсолютно заслужена, но откуда двойные стандарты? Почему Гарсии впилили три матча (один условно, но если Газинский не сможет тренироваться 15 дней, то получится все шесть), а Вернблуму, который откровенно ударил соперника, дали всего одну игру? Это вопрос к КДК. Нужно оспорить это решение в апелляционном комитете РФС.

С другой стороны, главное, чего нельзя прощать в футболе – это подлость, когда бьют исподтишка и наносят травму. Мы должны быть категорически против такого. Локти – это самое страшное. В ситуации с Гарсией был удар по голове, человеку сломали нос», – заявил Орлов.