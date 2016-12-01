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  • Орлов: «Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандарты»

Орлов: «Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча, а Вернблума на один? Это двойные стандарты»

1 декабря 2016, 18:05
14

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что КДК РФС применяет к питерскому клубу двойные стандарты. В частности, у известного ведущего футбольных трансляций вызывает вопрос обоснованность трехматчевой дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии по итогам матча с «Краснодаром» (1:2) в 15-м туе РФПЛ.

«Дисквалификация Хави Гарсии абсолютно заслужена, но откуда двойные стандарты? Почему Гарсии впилили три матча (один условно, но если Газинский не сможет тренироваться 15 дней, то получится все шесть), а Вернблуму, который откровенно ударил соперника, дали всего одну игру? Это вопрос к КДК. Нужно оспорить это решение в апелляционном комитете РФС.

С другой стороны, главное, чего нельзя прощать в футболе – это подлость, когда бьют исподтишка и наносят травму. Мы должны быть категорически против такого. Локти – это самое страшное. В ситуации с Гарсией был удар по голове, человеку сломали нос», – заявил Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Хави Гарсия Вернблум Понтус Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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bset
1480605898
Ну ты даун или прикалываешься? Газинский потерял сознание, после чего его заменили. После удара Вернблума игрок сразу поднялся и продолжил игру. Плюс Вернблум почти сразу же извинился
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Asbjorn
1480606270
Потому что после удара,газинский потерял сознание, а гарсия в это время ещё махал руками и возмущался почему это игрок лежит и не встает Орлову пора заканчивать с комментированием матчей,открытое поддерживали Зенита и постоянное перебивание коллег по эфире,очень профессионально
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naumanov
1480607719
Заткните его уже, бесит!!!
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007abdul007
1480607865
орлов говорит про двойные стандарты))))
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Аскорбин
1480608090
У Верблума удар слабее
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dedruz
1480608609
Гена в праведном гневе не заметил очевидных вещей.. впрочем, как всегда в своем репертуаре - при комментировании игр зенита постоянно смотрит в одну сторону при оценке игры.
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mik1954
1480612186
Морква в своем репертуаре, т.е. все по честному в игре с каталой... На конец сезона наверное петарды готовят....
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ivanthebest
1480612479
По вернбулуму и там всё понятно, там кабинеты зарешали... Но тебе Генка грех жаловаться, сами постоянно на отскоке, если бы не перелом, то этому бы упырю также наверное ничего бы не дали вовсе...
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shurik45
1480614821
Это Гинер все купил!)
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Вомбат
1480615933
Старость не радость. С Вернблумом как раз все очевидно: он, в отличие от Гарсии, травму не нанес. Орлов был бы более убедителен, в своей речи о двойных стандартах, если бы вспомнил как год назад в Грозном Семенов в аналогичной ситуации сломал нос Дзюбе, и отделался ЖК без никакой дисквалификации. Однако то, что было год назад, Орлов уже забыл.
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