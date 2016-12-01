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    Червиченко: «Кононов слабее Слуцкого, он не нужен ЦСКА»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном приходе на пост главного тренера ЦСКА Олега Кононова. Ранее сообщалось, что специалист рассматривается армейцами в виде сменщика Леонида Слуцкого, который может покинуть команду уже в конце этого года.

    «Думаю, Кононов не возглавит ЦСКА. На мой взгляд, он гораздо слабее Слуцкого. Думаю, место Леонида Викторовича, если эта отставка случится, займет Гончаренко. Мне кажется, ЦСКА нужен тренер с большими эмоциями и большей харизмой. Все-таки Слуцкий – импульсивный, более живой. А Кононов стоит примороженный у бровки и все. Я знаю некоторые моменты по его работе в «Краснодаре». Думаю, это не то, что нужно армейцам», – заявил Червиченко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.12.2016 15:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 1 декабря 2016, 23:11

      Кононов похоронит ЦСКА, Гончаренко в студию!

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 1 декабря 2016, 19:13

      надо брать Гришина ВРИО главного тренера - пусть обкатывает молодняк до весны и если что - менять уже на другого.

      -1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 1 декабря 2016, 19:04

      Свой бы рот лучше прикрыл, больше пользы б было

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 1 декабря 2016, 18:30

      Бердыев, Гончаренко, иностранец...

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > каа 2 декабря 2016, 03:51

      Бердыева никогда не будет в цска,по той же причине,по какой его нет и в спартаке.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 декабря 2016, 18:13

      пфф ахахах

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 декабря 2016, 17:37

      Сочувствую вамболелы коней.Сам Червяк уже и до вас добрался.

      -1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Диктор 1 декабря 2016, 18:16

      Прям с языка снял.

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 декабря 2016, 17:23

      Гинер мог и с Бердыевым договориться,правда тот везде выгоды ищет а не растраты)

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 1 декабря 2016, 17:23

      Да блин ясно же, что он не возглавит ЦСКА... Скорее всего это будет Гончаренко(вероятность выше 90%) иначе бы его не брали на стажировку в ЦСКА после Урала... еще тогда было понятно, что это замена Лёне, в УФЕ просто опыта набирался...

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 17:18

      А Червиченко даже Спартак поднять не смог, чепушилло!

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 декабря 2016, 16:53

      Краснодар поднял до еврокубков и поставил команде самый зрелищный и атакующий футбол в РФПЛ.Возможности ЦСКА намного больше чем у Краснодара.На мой взгляд оба тренера хороши.Я бы отдал свой голос за Кононова!

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