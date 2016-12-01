В «Боруссии» не будут реагировать на слова Тухеля, раскритиковавшего игру команды

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заступился за главного тренера команды Томаса Тухеля, который обрушился с критикой в адрес своей команды после выездного матча 12-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:2).

«Кто как не Тухель должен критиковать игру футболистов и их подход к делу? Главный тренер испытывал сильное разочарование после этой игры. Это разочарование показывает, насколько он объединяет себя со своей работой и как сильно он желал победы. В задачу руководства клуба не входит публично комментировать критику Тухеля», — отметил он.