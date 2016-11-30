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    Передня: «Никто в «Луче-Энергии» не знает, что будет дальше»

    Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня, у которого сегодня истек контракт с владивостокской командой, рассказал о дальнейших планах. По его словам, в ближайшее время ему предстоит провести встречу с руководством клуба.

    – Мой контракт с «Лучом-Энергией» истек. Мне сказали, что после 10 декабря со мной свяжется руководство клуба, обсудим дальнейшее сотрудничество.

    – Что ожидаете от переговоров?

    – Пока ничего сказать не могу. Во Владивостоке, как понимаю, никто ничего не знает, что будет дальше.

    – Решение о своем будущем примите после встречи?

    – Конечно.

    – Футболистам какое напутствие дали на отпуск?

    – Пожелал каждому хорошо отдохнуть, восстановиться. Думаю, никто до Нового года никаких шагов предпринимать не будет.

    – Как оцените выступление команды в первой части сезона?

    – Учитывая наши проблемы, которые существуют до сих пор, можно поставить твердую «четверку». Если бы концовку не смазали, можно было бы и на «пятерку» оценить. Не успеваем восстанавливаться после долгих перелетов, плюс короткая скамейка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 14:17
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