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    Фернандеш: «Игра с «Томью»? Погода одинаковая для обеих команд»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура чемпионата России против «Томи». Напомним, встреча состоится в четверг и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – Что чувствуете на поле, когда приходится играть при такой температуре?

    – Погода одинаковая для обеих команд. Поле и мяч тоже. Надо концентрироваться на том, чтобы показать хорошую игру, а не на том, какая погода.

    – Ваши ожидания от предстоящей игры и что скажете о сопернике?

    – Прежде всего, мы хотим победить, но я не считаю, что завтра будет легко. Игра сложится трудно. Нам надо показать, что мы исправили ошибки предыдущих встреч. Если это получится, победа будет за нами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 30 ноября 2016, 12:25

      ахахах))) бляяя, понабрали же на Бомбардир горе-"журналистов"))
      в статье на Спорт-Экспресс ни слова, что игра в Томске, потому что игра перенесена на "Локомотив" в Москве.
      мдааа...

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > VGreen 30 ноября 2016, 14:21

      исправили)

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