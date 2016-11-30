Вся выручка от матча «Барселоны» с «Реалом» будет передана «Шапекоэнсе»

В субботу, 3 декабря, состоится центральный матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Все средства, полученные от продажи билетов на эту встречу, будут переданы бразильскому клубу «Шапекоэнсе», сообщает midiario.com.

Напомним, вчера самолет с игроками этой команды разбился по пути из Боливии в Колумбию. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но позже скончался в больнице от полученных ран.