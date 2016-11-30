Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий отказался от прощального ужина с командой в Лондоне

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не планирует устраивать прощальный ужин с командой после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря. После игры команда отправится с «Уэмбли» сразу в аэропорт, откуда вылетит в Москву. Согласно утвержденной Слуцким программе пребывания ЦСКА в Лондоне, вылет в Англию запланирован во вторник в 11 утра, вылет обратно – в ночь со среды на четверг.

    Напомним, ранее появилась информация, что Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА после матча с «Тоттенхэмом». Наиболее вероятным местом продолжения работы российским специалистом считается голландский «Витесс».

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 декабря 2016, 21:24

      Он еврей, а где вы видели щедрого еврея ?? Ужин в ресторане Лондона для этих наркоманов, алкашей и кальянщиков ??? От мацы им крошки и то на праздник !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 1 декабря 2016, 00:03

      xD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 19:41

      Да не собирался он ужинать в лондоне. Развели вас. Тем более с командой. Они же жрут как лошади..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:16

      Лёня ко всему прочему оказывается ещё и малодушный человек, или проще говоря первостепенный жмот, что даже на прощание бабло зажал на нормальные проводы... Я конечно знал, что коняхи почти все поголовно жиды, начиная с главного жида Гинера, но не до такой же степени...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4475

      Snek > ivanthebest 1 декабря 2016, 02:22

      Чтобы судить о зажал или не зажал, нужно понимать, сколько ему платили. Учитывая, целый ряд факторов и самого Гинера, я думаю, что он работал за совсем небольшие деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      kara-mba 30 ноября 2016, 14:36

      Хорошего понемножку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 30 ноября 2016, 14:34

      в мак дак никто не пошёл просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 13:38

      Сколько бабла надо накормить такую кодлу.Правильно и сделал что зажал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 13:22

      Респект Слуцкому, уважаю его команду, считаю его лучшим, четыре чемпионства-это круто. Я болею за Спартак и говорю, что ЦСКА самый принципиальный соперник.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > eleng 30 ноября 2016, 19:37

      Согласен с тобой..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 30 ноября 2016, 13:02

      Если он уйдет ,то ЦГК придет пиздец:D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2016, 12:51

      правильно зачем ресторан,лучше в москве макдональдс

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11