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    Слуцкий может продолжить карьеру в «Витессе»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть столичный клуб после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Приоритетным местом продолжения тренерской деятельности Слуцкий видит один из зарубежных клубов.

    Наиболее вероятным местом трудоустройства российского специалиста является голландский «Витесс». Напомним, что его владельцем является российский бизнесмен Александр Чигиринский. После 14-ти туров чемпионата Голландии «Витесс» занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 08:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 декабря 2016, 05:59

      Для этого клуба Слуцкий подарок!

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 30 ноября 2016, 18:56

      Хороший тренер. Зря болелы ЦСКА его хают. В ЦСКА от много сделал для истории клуба. Жаль сборную провалил.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:19

      Что-то мне подсказывает, что без Гинерских заносов и тупо забросов на Мусу, Витесс вовсе опустится в зону вылета...

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 14:20

      Если и вправду Витесс,а не Мордовия,то мы скоро узнаем истинную силу гения Слуцкого. Терзают,правда, смутные сомнения....Слуцкий,Чигиринский.Российский бизнесмен....Если перетащит в Голландию Вернблума,Акинфеева и Дзагоева,то всё станет ясно.

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 30 ноября 2016, 13:55

      Как болельщику ЦСКА очень жаль что сейчас наступил период в жизни клуба когда приходится делать шаг назад. И при смене курса как правило меняется и тренер. Слуцкий уже выжил максимум из того материала что у него был, а на другой, который соответствует его амбициям денег нет. Спасибо за все Леонид Викторович, для меня вы самый лучший отечественный специалист, удачи в новом ветке вашей карьеры, надеюсь что в европе( а он там будет 100%) все у вас сложится удачно.

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 30 ноября 2016, 12:25

      Правильно делает, что уходит. Давно пора. Нельзя работать в таких условиях, когда тебе не могут купить даже самого дешевого негра.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 ноября 2016, 12:21

      Леня и Голландский футбол? Не смешно!

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 30 ноября 2016, 11:42

      Сбитый летчик.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 ноября 2016, 10:38

      Выиграют у Тотенхэма и он останется.Ещё и слезливые петиции игроков будут.

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      Рейтинг: +191

      bafor 30 ноября 2016, 10:29

      Сезон перестановок тренеров.

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