Пономарев считает, что ЦСКА пора расстаться со Слуцким

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам Пономарева, он одобряет уход специалиста, так как ничего нового в игре команды тренер привнести не может.

«Я бы одобрил уход Слуцкого, потому что взгляд на игроков у него уже замылился – он не может ни дать ничего нового, ни посмотреть на футболиста с другой стороны. Придет новый тренер, у него будут другие концепции, возможно, будет абсолютно другое развитие клуба с точки зрения того, какие игроки находятся в команде.

Когда играл у нас Думбия, все складывалось по– другому. А сейчас взяли Траоре, думали, что он будет выполнять свои функции, как и остальные, но он же не годится, у него другой взгляд на футбол. Ничего не получилось, значит, надо других футболистов подбирать.

Наверное, с ним нужно было раньше расставаться. Все надеялись, что вот-вот команда заиграет с такими игроками, но нет. Может, их использовать надо по-другому, тогда совсем другая игра будет. Но у Слуцкого такой взгляд уже, с которым нельзя работать в команде», – сказал Пономарев.