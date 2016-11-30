Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пономарев считает, что ЦСКА пора расстаться со Слуцким

30 ноября 2016, 01:20
6

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера команды Леонида Слуцкого. По словам Пономарева, он одобряет уход специалиста, так как ничего нового в игре команды тренер привнести не может.

«Я бы одобрил уход Слуцкого, потому что взгляд на игроков у него уже замылился – он не может ни дать ничего нового, ни посмотреть на футболиста с другой стороны. Придет новый тренер, у него будут другие концепции, возможно, будет абсолютно другое развитие клуба с точки зрения того, какие игроки находятся в команде.

Когда играл у нас Думбия, все складывалось по– другому. А сейчас взяли Траоре, думали, что он будет выполнять свои функции, как и остальные, но он же не годится, у него другой взгляд на футбол. Ничего не получилось, значит, надо других футболистов подбирать.

Наверное, с ним нужно было раньше расставаться. Все надеялись, что вот-вот команда заиграет с такими игроками, но нет. Может, их использовать надо по-другому, тогда совсем другая игра будет. Но у Слуцкого такой взгляд уже, с которым нельзя работать в команде», – сказал Пономарев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Небесная
1480462379
Что Траоре, что Дзюбу можно использовать в роли клюшки. Они оба какие-то деревянные и неуклюжие
Ответить
Серго24
1480464876
4 МЕСТО ЗАНИМАЮТ ПОСЛЕ 16 ТУРА И
Ответить
Dgad
1480483661
Мне кажется что три сезона без усиления это не вина Слуцкого, а из того что есть он уже выжил все соки, Березы с Игнашем в этом сезоне резко сдали, Еременко нарик, Дзага на уколах постоянно, нападения нет, и то он идет на 4 месте, просто ему нужны новые игроки, а их руководство не покупает.
Ответить
vitaliy777
1480494599
Это с тобой надо было расстаться в день когда ты в ЦСКА пришел! Мы сейчас, на минуточку, говорим о действующем чемпионе России! И абсолютное отсутствие усиления а в нашем случае наличие серьёзного ослабления (Муса, Еременко, Диана поломанный) - как можно говорить о тренере в таком ключе??!! Идиотизм! Слуцкий должен остаться. Огромной ошибкой будет его уход!
Ответить
vladimir-7
1480503613
Абсолютно В.Пономарё в не прав. За четыре года три года чемпионы. Другое дело нужны свежие силы, а приходиться надеяться на свою молодёжь, т.к. на покупку игроков нет денег из-за погашения кредитов банкам. Ставка на игроков на игроков из молодёжного состава, правильное решение и оно осуществляется Л.В. Слуцким, но постепенно. Нельзя заменить состав
Ответить
yorgenbarenz
1480513985
Это наказание Слуцкому и Гинеру.Нечего оправдывать их.И не только их.Вся комедия с молодыми отечественными игроками напоминает мне сюжет из старого,но мудрого фильма"Короли и капуста".Там каждый новый "президент" толкал одну и ту же речь,а сзади стоял суфлёр: "Хватит валять дурака,предстоит большая работа ! Отныне каждый житель Анчурии будет иметь свой личный душ и граммофон...."Вот и наши незаменимые "гении" толкают в речах о развитии молодёжных команд,но как только парень стал конкурентноспособен,как тут же отправляется в условную Уфу.ВСЁ,мандец развитию парня! В условной Уфе только блестящий самородок типа Стрельцова сможет прогрессировать ,а остальные будут расти очень медленно.Другое дело-родной ЦСКА ! Рядом с такими большими мастерами,как Дзагоев,Тошич,Натхо,костоправ Вернблум,молодой игрок за сезон нахватается необходимых навыков и знаний.Он станет равноправным членом сильной команды.А стоны про то ,что осталось только 12 человек-в пользу бедных.12-не 9 . Устал основной-смело выпускай из дубля парня со словами: Давай,не робей,ты уже всё можешь.Это твой звёздный час пришёл.Хуже Траоре он не сыграет...Многие тут пишут заклинания о 3-х чемпионствах за 4 сезона.Ну и что? А кто соперники? Какие у них игроки?Они ЦСКА в подмётки не годятся! Поэтому и влетают от всяких киприотов !Один Зенит был конкурентен.В прошлом сезоне Ростов гения Бердыева,а ныне ещё и озверевший, по-хорошему, Спартак стали играть сильно и сразу стало неуютно Слуцкому,потерявшему трёх игроков основы.А наигрывать молодых он просто не способен-дилетант в этом деле,никогда не играл сам в футбол.При этом Мостового обозвал дилетантом,наглец.
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
15
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
17
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+