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    Эмери считает, что «ПСЖ» учится играть без Ибрагимовича

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что клуб перестраивается после ухода Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, усилением команды займутся боссы парижан.

    «Когда я приехал в Париж, мне очень много рассказывали о Златане Ибрагимовиче. Это нормально, ведь он был одним из лучших игроков в истории клуба. Я думаю, что сейчас мы учимся играть без него. Кавани много забивает и ярко показывает себя, когда чувствует уверенность в своих силах. Идея клуба в том, чтобы расти шаг за шагом. Моя задача – работать с командой, а над приобретениями и возможном усилении будут работать боссы клуба», – сказал Эмери.

    После 14-ти туров Лиги 1 «ПСЖ» находится на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    29.11.2016 23:38
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