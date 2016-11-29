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    Газинский: «Хави Гарсия поступил не по-футбольному, ударил исподтишка»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что после столкновения с Хави Гарсией в матче 15-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1) долго не мог уснуть из-за головной боли. Напомним, хавбек получил удар локтем, из-за чего потерял сознание.

    «Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка. Думаю, что этот поступок его не красит. Случилось то, что случилось. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой. Болела голова, болел нос, состояние было не очень. Долго не мог уснуть. Но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего», – сказал футболист в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.11.2016 21:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 23:47

      В голубой команде по-другому и не умеют...

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 29 ноября 2016, 23:45

      вот разнылся а про Вернблюда никто ничего не говорит тот ударил не исподтишка а случайно

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 29 ноября 2016, 23:01

      Надеюсь все же, что он сделал это неумышленно. Но так или иначе это удаление, а значит дисквалификация.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2016, 22:24

      Ну не то что исподтишка, гарсия вообще грязновато играет,а тут просто локтем махнул

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 29 ноября 2016, 22:00

      ЮРА ПОПРАВЛЯЙСЯ СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ! НЕ ДЕРЖИ ЗЛА ОН ВЕДЬ УБОГИЙ!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2016, 21:43

      А кто сказал ,что он мужик?

      1
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