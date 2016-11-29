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    Слуцкий поужинает на прощание с игроками ЦСКА в одном из лондонских ресторанов

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заказал столик в одном из ресторанов Лондона, где собирается провести прощальный ужин со своими футболистами. Напомним, в столице Англии армейцам 7 декабря предстоит провести встречу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Ранее сообщалось, что специалист покинет команду после матча со «шпорами».

    Самым вероятным кандидатом на замену Слуцкому является главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. Есть и другой претендент – бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 18:59
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 30 ноября 2016, 04:35

      Покурят кольян ....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 30 ноября 2016, 03:38

      О, уже и столик заказан...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 ноября 2016, 23:40

      Плохая тенденция... Вместе с этой радостной для настоящих болельщиков ЦСКА новостью не только активизировались старые и проплаченные слуцепоклонники, но и появились новые... Которые Слуцкого "Валерием" называют... Парня вон наняли недавно, а за кого "топить" - сказать забыли! (на ветке в самом низу!). Забавно! Но и настораживает! Очень похоже на СПЕКТАКЛЬ! С непредсказуемым финалом...

      -3
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      Рейтинг: +4475

      Snek > cska-62 29 ноября 2016, 23:53

      убейся об стену

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Snek 30 ноября 2016, 00:07

      Убьёшься ты, когда Слуцкого уберут и пойдёшь на биржу искать работу... Со своим воровским погонялом "Снэк Флаемский"... :-))))) Вот только будет облом... :-))))))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Snek > cska-62 30 ноября 2016, 00:37

      Снэк Флаемский - это имя и фамилия, а ты по ходу совсем ебантей.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Snek 30 ноября 2016, 04:57

      ...И Полиграф Полиграфович Шариков тоже... :-)))))

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 29 ноября 2016, 22:34

      ВАША ОВСЯНКА-СЭР!

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      Рейтинг: +36

      Region 36 29 ноября 2016, 21:23

      Господи, что это за бред!

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 ноября 2016, 21:12

      столик блеать.....во денег немерено!!!!

      -1
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      Рейтинг: +6968

      sochi-2013 29 ноября 2016, 21:07

      В принципе, оба варианта имеют право быть. Слуцкому надо отдохнуть и подумать над своим стилем.

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      Рейтинг: +60

      Shaft 29 ноября 2016, 21:06

      На Кононова деньги нужны, а ЦСКА нынче почти банкрот. Поэтому уже очевидно, что пора поздравлять Гончаренко с возвращением

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      Рейтинг: +4938

      polt 29 ноября 2016, 20:59

      Слуцкий уходит? Уходит тихо, по анлийски?

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 ноября 2016, 20:55

      Слуцкий это целая эпоха в ЦСКА. Наверно самый успешный тренер в РПЛ, после Романцева.

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