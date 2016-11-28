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    Менса: «Смолов – один из лучших игроков, против которых мне приходилось играть»

    Защитник «Анжи» Джонатан Менса назвал футболистов, противостоять которым ему было тяжелее всего на футбольном поле. Помимо таких звезд, как Месут Озил, Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани, в свой список ганец внес и нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    – Кто самый сложный игрок, против которого вам приходилось играть?

    – Месут Озил. Очень умный футболист. Он полностью контролирует мяч. Еще Златан Ибрагимович, Кавани. В России топ-бомбардир – Смолов. Недавно Гана играла против России, и он нам забил. Думаю, сейчас он лучший в российском чемпионате.

    – Что случилось в 2015 году, когда оказалось, что вы стали игроком «Эвиана», еще будучи футболистом «Удинезе»?

    – Ну да, «Эвиан» должен был заплатить «Удинезе» за меня, но почему-то этого не случилось. А я думал, что перешел как свободный агент, но потом состоялось расследование ФИФА, которое показало, что все было не так. И у меня были потом проблемы. Я не играл четыре месяца.

    – Как вы отреагировали?

    – Я был растерян – что я буду делать, если мне запрещено играть? Потом я смирился, потому что мог хотя бы тренироваться. Коллеги меня поддерживали все время, это помогло. Я тренировался с командой, но не мог принимать участия в матчах. Я был полон сил, но никак не мог помочь своей команде в важных матчах. Было очень тяжелое время. Да, я осознавал, что сделал ошибку, но я за нее и расплатился.

    – Каково это – играть против Ибрагимовича?

    – Ох, он был очень хорош во всех командах. В Италии, в Голландии, во Франции. Не считая «Манчестер Юнайтед», сейчас там ему пока сложно, как кажется. Он великий игрок, и поэтому играть против него и страшно, и непросто. Но «Эвиан» выиграл у «ПСЖ» – 2:0, и Ибрагимович был просто в бешенстве. Златан – всегда Златан. Он пытался тогда что-то сделать, не получалось, и он кричал на все, что движется: «Fuck off!» и все в таком духе. Вообще, тогда наш тренер сыграл огромную роль, он сказал нам: «Вы точно такие же, как они: у вас есть две ноги, две руки. Они не звезды. Играйте». И это очень мотивировало. Вообще Паскаль Дюпра – очень хороший специалист. Он сейчас и в «Тулузе» творит чудеса.

    Полное интервью с Менса вы можете прочитать в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 17:54

      Дюпра очень крутой мотиватор, далеко пойдёт. Одно только его наставление с родственниками игроков перед важнейшим матчем чего стоит. Тогда в раздевалке буквально все плакали и готовы были выйти и порвать соперника.

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