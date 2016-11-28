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    Хомуха: «Безусловно, Головин сейчас – лучший молодой игрок России»

    Бывший хавбек ЦСКА и тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха уверен, что полузащитник армейцев Александр Головин по праву стал лауреатом премии «Первая пятерка», вручаемой лучшему молодому футболисту года в России. По мнению специалиста, 20-летний игрок полностью оправдывает это звание.

    – Без всяких сомнений Головин на сегодняшний день лучший молодой футболист России. Да, у него есть конкуренты, но не один из них не прогрессировал в 2016 году так, как он.

    – Чем можно объяснить его прогресс в этом году?

    – Это доверие тренера. Отметил бы очень профессиональное отношение к делу, да и парень он серьезный. Понимает, что свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, что он с успехом и делает.

    – Могут ли появиться факторы, которые будут мешать развиваться?

    – Пока он играет в ЦСКА, таких проблем у него точно не будет.

    – Видите его в сборной России?

    – Да, на него и стоит делать ставку в центральной зоне. На позиции инсайда в сборной он выглядит достойно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.11.2016 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      пожарный 28 ноября 2016, 21:31

      кутепов лучше

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