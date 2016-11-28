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  • Менса: «Многие молодые ганские игроки теряют мотивацию, считая, что они уже всего добились»

Менса: «Многие молодые ганские игроки теряют мотивацию, считая, что они уже всего добились»

28 ноября 2016, 12:58

Защитник «Анжи» Джонатан Менса рассказал о проблеме перехода молодых ганских игроков во взрослый футбол, а также о том, что никогда не сталкивался с футболистами из Африки с «переписанным» возрастом.

– Вы выглядите таким мощным, всегда были таким? Часто дрались?

– На самом деле, нет. В России популярны смешанные бои, да? Но я никогда не занимался единоборствами. В детстве у нас не было борьбы как таковой, был упор на атлетику, что могло пригодиться во всех других видах спорта. А вообще, просто с кем-то драться в целях самообороны мне не приходилось. Там, где я жил, было спокойно и не было так опасно, как многие себе представляют. Конечно, надо всегда быть осторожным, где бы ты ни был, это касается всех стран.

– Юношеские сборные Ганы всегда очень здорово выглядят на чемпионатах мира. Но потом большинство игроков исчезают. Что происходит?

– Многие игроки теряют мотивацию и считают, что они уже всего добились. Ты что-то выигрываешь, люди вокруг говорят, что ты хорош, ты молодец. Но здесь нельзя забывать о том, как ты шел к этому. Как много ты тренировался и усердно работал, чем пожертвовал. Надо работать еще больше, чтобы не выпасть из системы. Если теряешь цель и стремление, твой талант никому не нужен.

– Правда ли, что в Африке многие игроки – «переписанные»?

– Кто-то говорил об этом, конечно, но я сам ни разу не сталкивался [с подобным]. И в то же время я думаю, если у игрока в профиле написано, что ему 21 год, и он сам говорит, что ему 21, то как тут проверишь? Вряд ли кто-то намеренно будет искать его одноклассников, чтобы узнать, сколько ему на самом деле лет. Или если в команде ты играешь с футболистом, которому пять лет назад было 19 лет и ему до сих пор 19 лет, то тут, конечно, возникает много вопросов. Но даже тут ты ничего не поделаешь. Хотя я и слышал про такое.

– И сколько вам официально лет?

– Хах, мне 26.

Полное интервью с Менса вы можете прочитать в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Менса Джонатан
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