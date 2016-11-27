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    Кака уйдет из «Орландо Сити» через год

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака объявил о том, что следующий сезон в составе команды будет для него последним. У бразильца в декабре 2017 года заканчивается контракт с клубом. Стороны приняли решение его не продлевать.

    «Следующий году будет для меня последним в «Орландо». Возможно, я вернусь в Бразилию. Если это произойдет, то буду вступать за «Сан-Пауло», – заявил Кака.

    Кака перешел в «Орландо» в 2014 году. Всего в составе команды он провел 54 матча, в которых забил 19 мячей.

    Источник: Foxsports.com

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    27.11.2016 20:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 ноября 2016, 20:55

      Да они в слове из трёх букв четыре ошибки могут сделать, горе-редакторы! Даже сами заголовки своих новостей не читают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      zarsm 27 ноября 2016, 20:49

      Как :D

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