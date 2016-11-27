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    Бабаев: «Ускорять процесс перехода ребят во взрослый футбол ни в коем случае нельзя»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил прогресс молодых игроков команды, а также их выступления в Юношеской лиге УЕФА.

    «Это, конечно, очень нас радует. В то же время считаю, что ускорять процесс перехода ребят во взрослый футбол ни в коем случае нельзя. Все должно происходить постепенно и продуманно, как в случае с Головиным. У нас сейчас действительно очень хорошая молодежная команда. Она лидирует и в чемпионате России, и в еврокубках, в ее составе есть талантливые игроки. Те же Гордюшенко с Чаловым заслужили свой шанс, а сумеют ли теперь закрепить достигнутое зависит только от них самих», – сказал он.

    Отметим, что по итогам 5-ти туров армейцы возглавляют свою группу в Юношеской лиге УЕФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.11.2016 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 27 ноября 2016, 13:30

      Вот,ушлёпки! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МОЛОДЫХ СТАВИТЬ ИГРАТЬ ЗА ВЗРОСЛЫХ ! Чалов выглядит,как год пересидевший в дубле.Собрались вредители в ЦСКА ! ПЕЛЕ В 16 лет стал ПЕЛЕ!! И мир не рухнул и Пеле до сих пор жив-здоров !

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 27 ноября 2016, 10:25

      Головину нечего ловить в большом футболе.Как играет этот парень смотреть тошно,сплошные ляпы и очень низкий уровень работы с мячом.Его нужно продавать и не терять время с этим недоучкой!

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 27 ноября 2016, 09:32

      Сказки как слуц поёт

      2
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