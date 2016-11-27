Лападула: «Я никогда не считал себя запасным»

Нападающий «Милана» Джанлука Лападула считает себя игроком основного состава команды.Об этом он заявил после матча 14-го тура серии А против «Эмполи» (4:1), в котором он забил два гола.

«Я очень рад за команду и свои голы. Я упорно трудился на тренировках и сегодня смог принести пользу «Милану». Но я знаю, что мне нужно еще работать. Вызов в сборную стал дополнительной мотивацией для меня. Еще 1,5 года назад я играл в Серии Б, а теперь ношу футболку сборной.

Соперничество с Баккой? Не могу вам ничего сказать. Я просто работаю, чтобы стать лучше. Но я никогда не считал себя запасным. Остальные вопросы задавайте тренеру», – отметил он в интервью Mediaset.