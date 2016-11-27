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    Конте: «Прежний «Челси» проиграл бы матч с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» поделился размышлениями о прогрессе команды в этом сезоне.

    «Я думаю, что сейчас мы уже стали другой командой. Если сравнивать с матчами против «Ливерпуля» и «Арсенала», мы точно стали ближе к совершенству. Если бы мы были той же командой, что играла в тех матчах, встречу с «Тоттенхэмом» мы бы проиграли.

    Я доволен, потому что мы обрели другой тип уверенности. Мы много работаем, а «Тоттенхэм» любит такой футбол. Они начали лучше, играли интенсивно и много прессинговали, когда мяч был у нас», – сказал Конте.

    Напомним, «Арсеналу» «Челси» уступил со счетом 0:3, а матч против «Ливерпуля» закончился для подопечных Конте поражением со счетом 1:2.

    Источник: Goal.com

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    27.11.2016 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 27 ноября 2016, 14:08

      Даа иногда результат важнее чем игра.Вперед Челси следующий Манчестер Сити

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 ноября 2016, 08:35

      Команды Конте всегда играют в роскошный футбол!

      0
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 27 ноября 2016, 07:44

      верной дорогой идёте товарищи.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 ноября 2016, 04:37

      узнаю прежний челси

      1
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