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    Селихов: «Переход в «Спартак»? Сбылась мечта маленького мальчика»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов заявил, что выступать за «Спартак» было его детской мечтой. Напомним, ранее вратарь подписал с московским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. К красно-белым футболист присоединится 6 декабря, когда соглашение вступит в силу.

    «Кто-то рад моему переходу в «Спартак», кто-то – нет. Совершилась моя мечта. «Спартак» – это «народная» команда. Можно сказать, что сбылась мечта маленького мальчика. Я с детства болел за «Спартак». Переговоры шли где-то неделю. Меня спросили, готов ли я к переходу. Я сказал, что готов», – сказал Селихов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 15:00

      Пока Ребров не накосячит палировать тебе лавку в запасе!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 ноября 2016, 08:10

      Бедный мальчик....

      0
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 26 ноября 2016, 22:35

      переход в Спартак это мечта всех футболёров России.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 21:40

      БУДЕМ СЛЕДИТЬ

      -1
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