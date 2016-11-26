Рейнгольд: «Никаким Аленичевым в «Спартаке» не пахнет. Это команда Карреры»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что успешное выступление «Спартака» в нынешнем сезоне связано с приходом на пост главного тренера Массимо Карреры. Напомним, в данной должности итальянец сменил Дмитрия Аленичева, покинувшего команду минувшим летом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

– Анзор Кавазашвили считает, что нынешний «Спартак» – команда Дмитрия Аленичева, а не Массимо Карреры. Парируйте.

– Я бы поспорил с Анзором. Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет. «Спартак» Аленичева – это поражение АЕКу и вылет из Лиги Европы. Анзор должен понимать, что в «Спартаке» не дадут тренеру времени на раскачку. У Карреры времени не было, но он рванул с места в карьер и заслужил уважение болельщиков.

Мы видим, что такое команда Карреры, а что такое команда Аленичева – можно было только гадать. Сколько команда пропустила? Каррера не просто поставил командную игру, он еще и наладил оборону. «Спартак» пропустил только восемь мячей. Когда это было? Если он хочет со мной подискутировать, я всегда открыт.