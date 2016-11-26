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  • Рейнгольд: «Никаким Аленичевым в «Спартаке» не пахнет. Это команда Карреры»

Рейнгольд: «Никаким Аленичевым в «Спартаке» не пахнет. Это команда Карреры»

26 ноября 2016, 20:24
19

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что успешное выступление «Спартака» в нынешнем сезоне связано с приходом на пост главного тренера Массимо Карреры. Напомним, в данной должности итальянец сменил Дмитрия Аленичева, покинувшего команду минувшим летом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

– Анзор Кавазашвили считает, что нынешний «Спартак» – команда Дмитрия Аленичева, а не Массимо Карреры. Парируйте.

– Я бы поспорил с Анзором. Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет. «Спартак» Аленичева – это поражение АЕКу и вылет из Лиги Европы. Анзор должен понимать, что в «Спартаке» не дадут тренеру времени на раскачку. У Карреры времени не было, но он рванул с места в карьер и заслужил уважение болельщиков.

Мы видим, что такое команда Карреры, а что такое команда Аленичева – можно было только гадать. Сколько команда пропустила? Каррера не просто поставил командную игру, он еще и наладил оборону. «Спартак» пропустил только восемь мячей. Когда это было? Если он хочет со мной подискутировать, я всегда открыт.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BANNIKOV1970
1480181414
1000 процентов!
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cska-62
1480181575
Рейнгольд абсолютно прав! И правее его в данном случае только стена!
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спартач 23рус
1480181855
прав !!!
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oyabun
1480182003
При всем моем уважении к Аленичеву как к футболисту, он не потянул Спартак как тренер. Но в этом не его вина. Он старался как мог. Просто у него не было такого учителя как Конте у Карреры. Дмитрию просто надо еще подучиться именно тренерской работе и всё у него получится. Не со Спартаком, так с другой командой
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ttter
1480182097
Аленичева жаль по человечески,но Он не тренер уровня Спартака.
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subbotaspartak
1480182348
Но если подумать без обмана, Тут дух Старостина и Симоняна. И по любому - хоть на вершок Есть и Аленичева душок
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filosof sparty
1480183532
Пожалуй Рейнгольд прав...
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Опорник84
1480185606
Не хотелось что-бы обижали своими высказываниями Аленичева, все-таки он наш,до мозга костей Спартаковец! Что-то конечно не получилось, но надеюсь это его не сломает и он станет хорошим тренером!
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sochi-2013
1480191794
После слов о Ростове, которые доказали, что в современном футболе не сечешь, заткнулся бы ты, дедушка, вообще. Эксперт хренов!!!
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vladimir63
1480191927
КАРРЕРА сделал главное ! он смог объединить всю команду в одно целое !посмотрите как радуются забитым мячам и победам ! ни при карпине ни при аленичеве такого не было !
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