Семак: «ЧМ-2018 запомнится всем, России будет чем гордиться»

Тренер «Зенита» Сергей Семак, представленный сегодня в качестве девятого по счету посла чемпионата мира-2018, подчеркнул, что стать частью столь важного мероприятия, как мировое первенство, является честью для него. По его мнению, Россия сможет гордиться качеством проведения такого масштабного турнира.

«У каждого футболиста есть мечта принять участие в чемпионате мира, приобщиться к этому незабываемому празднику, и я рад, что у меня есть возможность стать частью столь важного мероприятия теперь уже в качестве посла. Представлять Россию для меня большая честь, и я не понаслышке знаю, каково это – чувствовать переживания всей страны и гордость за нее. Поэтому я твердо уверен, что нам будет чем гордиться: чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне, запомнится всем истинным ценителям футбола и гостям нашей страны», – сказал Семак.