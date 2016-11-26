Трансфер Белотти может обойтись «Наполи» в 40 миллионов

«Наполи» готов потратить круглую сумму на приобретение нападающего «Торино» Андреа Белотти. По информации источника, речь идет о 40 миллионах евро. При этом, «быки» намерены удержать 22-летнего игрока, продлив с ним контракт, согласно которому возрастет как зарплата форварда, так и сумма отступных за него. Действующий договор футболиста истекает летом 2020 года.

В нынешнем розыгрыше Серии А Белотти записал в свой актив 10 забитых мячей и четыре результативные передачи в 11-ти встречах.