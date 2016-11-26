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  • Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в чемпионате

Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в чемпионате

26 ноября 2016, 00:18
9

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Фрайбурга» со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Тимо Вернер, по голу забили Наби Кейта и Марсель Сабитцер. За «Фрайбург» отличился Флориан Нидерлехнер.

Таким образом, «РБ Лейпциг» на шесть очков оторвался от идущей второй «Баварии», которая свой матч тура против «Байера» сыграет в субботу.

«Фрайбург» с 15 баллами остался на десятой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Кейта, 2; 1:1 – Нидерлехнер, 15; 1:2 – Вернер, 21; 1:3 – Вернер, 35; 1:4 – Сабитцер, 79.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Фрайбург РБ Лейпциг
Комментарии (9)
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himik2-62
1480109244
окрыляет
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Rizvan_05
1480110693
Покруче Лестера. Лестер во втором сезоне в ПЛ взял чемпионство, а эти решили с первого что ль. Впечатляют результаты. Клуб основан в 2009 году, и в каждом чемпионате в первом же сезоне занимал либо 1, либо 2 места.
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Павел Буре
1480111233
давай , давай!
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TY13R
1480115821
c ихним баблом, есть все шансы выиграть Бундеслигу, но вряд ли..., Бавария обойдёт всё равно как бы они не старались...
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kaa-71
1480129763
Еще целый круг играть. Хватит ли силенок. Надеюсь, что хватит. Хотя второй круг уже с ними будут играть по другому, а не как с новичком бундеслиги
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talgatnurzhanov2006
1480131800
если в четвёрку войдут раскупят команду по кусочкам.
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ДСА
1480135647
Тут уж Бавария занервничает.
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VeniaminS
1480140314
Вот разыгрался!!!
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Александр ЗА
1480143378
Да
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