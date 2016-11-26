Бундеслига. «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в чемпионате

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Фрайбурга» со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Тимо Вернер, по голу забили Наби Кейта и Марсель Сабитцер. За «Фрайбург» отличился Флориан Нидерлехнер.

Таким образом, «РБ Лейпциг» на шесть очков оторвался от идущей второй «Баварии», которая свой матч тура против «Байера» сыграет в субботу.

«Фрайбург» с 15 баллами остался на десятой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Кейта, 2; 1:1 – Нидерлехнер, 15; 1:2 – Вернер, 21; 1:3 – Вернер, 35; 1:4 – Сабитцер, 79.

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