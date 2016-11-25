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  • «Спорт-Экспресс»: в ближайшее время будет оформлен трансфер Беленова в «Зенит»

«Спорт-Экспресс»: в ближайшее время будет оформлен трансфер Беленова в «Зенит»

25 ноября 2016, 22:30
16

Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что стороны ведут переговоры, которые уже находятся на завершающей стадии. По информации источника, в ближайшее время сделка может быть оформлена официально и в этом случае футболист присоединится к «Зениту» во время подготовки команды к весенней части сезона.

В нынешнем сезоне Беленов сыграл за «Анжи» 14 матчей, пропустил 14 голов, семь игр отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Беленов Александр
Комментарии (16)
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Фан666
1480102410
Лидеры решили укрепиться вратарями. Беленов хороший выбор, а Миша Кержаков обратно в Анжи что ли?
Ответить
Мясной Упырь
1480102830
Лучший выбор для бомжей
Ответить
Sergej-74
1480103310
Для Беленова это хороший вариант
Ответить
Вомбат
1480103746
летят утки
Ответить
1bear
1480107779
...сомнительная инфа-"утятиной" попахивает...
Ответить
Rizvan_05
1480110340
Мне кажется, если эта сделка состоится, то в Анжи Кержаков вернется.
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filosof sparty
1480113799
Не узнаю Газпром... Ни за что не поверю после этой покупки, что они не хотели взять Селихова!!! А это значит Спартак их чем то перебил... А уже это значит, что Спартак начинает меняться!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1480117475
ДА ТОЖЕ ВРАТАРЬ НАСТРОЕНИЯ
Ответить
ХУЛИГ@Н 78
1480120049
лучше бы с Буффоном договорились))))
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Ужас Мудко
1480147782
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ВРАТАРЬ.
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