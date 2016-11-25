«Спорт-Экспресс»: в ближайшее время будет оформлен трансфер Беленова в «Зенит»

Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Зенит».

Сообщается, что стороны ведут переговоры, которые уже находятся на завершающей стадии. По информации источника, в ближайшее время сделка может быть оформлена официально и в этом случае футболист присоединится к «Зениту» во время подготовки команды к весенней части сезона.

В нынешнем сезоне Беленов сыграл за «Анжи» 14 матчей, пропустил 14 голов, семь игр отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.