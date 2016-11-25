Каррера уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира-2018

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей жизни в Москве, а также выразил уверенность в том, что Россия с честью проведет чемпионат мира в 2018 году.

«Признаться честно, большую часть времени я проживаю не в Москве, а на базе «Спартака». Но я вижу, что подготовка к чемпионату мира продолжается. Все организованно на хорошем уровне, и я уверен, что Россия достойна проведет турнир.

Сможет ли Россия конкурировать с большими сборными? Не смогу сказать, так как провел в России всего лишь четыре месяца», – заявил Каррера.