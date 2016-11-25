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  • Каррера уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира-2018

Каррера уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира-2018

25 ноября 2016, 15:40
4

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей жизни в Москве, а также выразил уверенность в том, что Россия с честью проведет чемпионат мира в 2018 году.

«Признаться честно, большую часть времени я проживаю не в Москве, а на базе «Спартака». Но я вижу, что подготовка к чемпионату мира продолжается. Все организованно на хорошем уровне, и я уверен, что Россия достойна проведет турнир.

Сможет ли Россия конкурировать с большими сборными? Не смогу сказать, так как провел в России всего лишь четыре месяца», – заявил Каррера.

Источник: Calciomercato
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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momwig_
1480080553
Дипломат )))
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Тони Монтана
1480081199
КОНЧЕНО. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВБУХАНО
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Wertalet
1480086574
Насчет организации чемпионата сомнений нет наши могут сделать красиво... А вот футбол сборной России если ничего не измениться может раздосадовать практически любого ...
Ответить
Cant Stop
1480088846
а выступит ли достойно?
Ответить
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