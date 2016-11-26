АПЛ. Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» одержать волевую победу над «Бернли»

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Бернли» со счетом 2:1. Дубль в составе «горожан» на свой счет записал Серхио Агуэро.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 30 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. «Челси» и «Ливерпуль», преследующие временного лидера, так же проведут свои поединки сегодня.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Бернли – Манчестер Сити – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марни, 14; 1:1 – Агуэро, 37; 1:2 – Агуэро, 60.

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