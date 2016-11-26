ФНЛ. «Зенит-2» обменялся голами с «Балтикой»

В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1. Отметим, что на 27-й минуте нападающий сине-бело-голубых Алексей Гасилин не реализовал пенальти.

Данный результат позволил клубу из Санкт-Петербурга подняться на 10-е место. «Балтика» расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Первенство ФНЛ. 24-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Елисеев, 40; 1:1 – Долгов, 57.

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