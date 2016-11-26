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    ФНЛ. «Зенит-2» обменялся голами с «Балтикой»

    В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 1:1. Отметим, что на 27-й минуте нападающий сине-бело-голубых Алексей Гасилин не реализовал пенальти.

    Данный результат позволил клубу из Санкт-Петербурга подняться на 10-е место. «Балтика» расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице.

    Первенство ФНЛ. 24-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Елисеев, 40; 1:1 – Долгов, 57.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 17:54
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