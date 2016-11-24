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    Червиченко: «Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в России»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность, что «Краснодар» вновь начнет побеждать, так как в строй вернулся нападающий Федор Смолов. Форвард в текущем сезоне уже имеет в активе девять голов в чемпионате России.

    «Смолов и Дзюба, на мой взгляд, могут делить лавры первого нападающего страны. Это единственные качественные форварды в России. Федор, вернувшись после травмы на поле, сразу забил в игре с «Уралом», хотя это очень непростой соперник. Так что с возвращением Смолова «Краснодар», безусловно, преодолеет не слишком удачную полосу», – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.11.2016 17:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 ноября 2016, 14:29

      Смолов и сам может себе организовать гол, а вот Дзюбе нужно всё выложить
      как на блюдечке и ему останется либо голову подставить, либо ногу, а сам он
      обвести и организовать позицию для гола не может.

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 25 ноября 2016, 06:11

      А переверни Папа Карло полено вверх ногами,и все могло бы быть по другому,грустила Мальвина глядя на длинный нос Буратино))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:13

      Ну Смолов на данный момент конечно да, но Дзюба то дерево кривое. Только бореться - да молодец, но как нападающий только подставиться может

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 ноября 2016, 22:53

      Кержаков еще ничего)))

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 22:03

      УБОГИЙ НАШ ФУТБОЛ ЕСЛИ ДВА ТАКИХ СУПЕР-ИГРОЧИШЕК ЛУЧШИЕ В НЕМ

      0
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      Рейтинг: +78

      229728905 24 ноября 2016, 21:01

      Дзюбу выделил лишь потому, что тот кинул Спартак. Не может Червь без внимания. На деле они разного плана игроки, и Дзюба без партнера ничего из себя не представляет.

      0
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 24 ноября 2016, 19:32

      Вся суть Дзюбы в фантастическом везении. То мяч об голову ударится и в ворота залетит, то вратарь соперника просто налажает. Сомневаюсь в его мастерстве. Насчет Смолова нет вопросов, ему только компаньона нормального дай

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2016, 18:04

      смолов ,да...

      3
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      Рейтинг: +8121

      nik55 24 ноября 2016, 18:01

      и себя забыл к ним добавить

      0
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