Мутко: «Ростову» важно не попасть в ловушку в матче с ПСВ»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб обыграл мюнхенцев со счетом 3:2.

«Я рад за «Ростов». Теперь у них важная игра против ПСВ. «Ростов» устраивает ничья, и важно не попасть в ловушку. Не нужно моделировать расклады, надо играть, все в их руках», – заявил Мутко.

Отметим, что «Ростов» стал первой командой с сезона-2003/04, выигравшей в Лиге чемпионов с крайне низким показателем по точности передач.