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    Сметанин: «Федун нацелился на чемпионство, поэтому Промес никуда не уйдет»

    Бывший вратарь «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал информацию о возможной продаже клубом полузащитника Квинси Промеса. По мнению ветерана, красно-белые не станут этого делать в нынешнее зимнее трансферное окно.

    «В нашем футболе возможно все. Если за этого игрока предлагают 30 миллионов евро, то красно-белые должны согласиться на сделку. Все-таки, «Спартаку» тоже нужны деньги. Хотя, если Леонид Федун нацелился на то, чтобы выиграть чемпионство, то москвичи никуда его не отпустят до конца сезона», – заявил Сметанин.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.11.2016 15:22
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