Губерниев высказался о критике в адрес «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим взглядом на ситуацию в столичном «Локомотиве».

«Не понимаю шум вокруг команды. Есть тактика, а есть стратегия. Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень. Тут все просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший. Несмотря на потери, «Локомотив» выглядит очень боеспособным. Ждем сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени. А футбольных – по весне», – высказался Губерниев.