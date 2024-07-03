Губерниев высказался о критике в адрес «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим взглядом на ситуацию в столичном «Локомотиве».
«Не понимаю шум вокруг команды. Есть тактика, а есть стратегия. Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень. Тут все просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший. Несмотря на потери, «Локомотив» выглядит очень боеспособным. Ждем сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени. А футбольных – по весне», – высказался Губерниев.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ Локомотив Михаила Галактионова занял 4-ю строчку.
- Этим летом в составе столичного коллектива произошли большие изменения. Команду в качестве свободных агентов покинули Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Артем Дзюба, Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский и Маринато Гильерме.
- Также «Зенит» выкупил у железнодорожников их главного ассистента Максима Глушенкова (16 голевых пасов в РПЛ).
- При этом клуб приобрел форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева, голкипера Антона Митрюшкина и вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Губрниева