Николич ответил, пригодился бы Дзюба ЦСКА

Наставник ЦСКА Марко Николич высказался по поводу возможности приглашения в команду Артема Дзюбы.

«Я не буду сейчас обсуждать этот вопрос. Дзюба – суперигрок, мы в хороших отношениях. Я также уважаю Миранчука. Но сейчас я не готов обсуждать, пригодился бы нам Дзюба или нет. Так можно обсуждать любого свободного агента», – пояснил Николич.

Артем Дзюба – воспитанник «Спартака». В красно-белой майке Артем поучаствовал в 164 играх, в которых сумел отметиться 38 голами и 23 ассистами.

Также долгое время россиянин защищал цвета «Зенита». За невский клуб Дзюба провел 249 игр. В них он забил 108 голов, а также 70 раз ассистировал партнерам по команде.

В прошедшем сезоне Дзюба представлял цвета «Локомотива». В его активе 4+4 по системе «гол плюс пас» в 26 матчах.

Сейчас Артем находится поисках новой команды.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?