Экс-игрок ЦСКА оценил решение Чалова не переходить в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо поделился соображениями по поводу карьерных перспектив Федора Чалова.
«Чалов – отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешел. В ЦСКА он на своем месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», – заявил Натхо.
- Зимой СМИ активно сообщали о том, что «Зенит» хочет видеть в своей команде форварда ЦСКА Федора Чалова. Но футболист принял решение отказаться от этого вариант, продлив контракт с армейским коллективом.
- При этом окружение Федора заявляло о желании центрфорварда попробовать свои силы в европейских лигах.
- В минувшем сезоне Чалов записал в свой актив 16 голов и 5 голевых пасов в 41 поединке за ЦСКА.
- Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны французских клубов.
Источник: «РБ Спорт»