Экс-игрок ЦСКА оценил решение Чалова не переходить в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо поделился соображениями по поводу карьерных перспектив Федора Чалова.

«Чалов – отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешел. В ЦСКА он на своем месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», – заявил Натхо.