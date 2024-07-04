В РФС не подтвердили матч сборной России с Замбией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отрицает наличие договоренности о проведении ближайшей осенью товарищеского матча между сборными России и Замбии.
«Российский футбольный союз находится в контакте с рядом стран, у которых может быть возможность провести товарищеские матчи в ближайшие окна ФИФА. Таких сборных не так много, так как на континентах проходят свои турниры.
На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем», – сказал Митрофанов.
- ТАСС со ссылкой на посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова сообщил, что игра состоится в сентябре или октябре 2024 года.
- Замбия занимает 90-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»