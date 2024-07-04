Россия может сыграть товарищеский матч с Замбией

Сборная России проведет товарищеский матч с Замбией, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова. Игра состоится осенью 2024 года.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдет», – сказал Ярахмедов.