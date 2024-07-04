Россия может сыграть товарищеский матч с Замбией

Сборная России проведет товарищеский матч с Замбией, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова. Игра состоится осенью 2024 года.
«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами, я надеюсь, что это тоже пройдет», – сказал Ярахмедов.
- Осенью сборная Замбии будет проводить отборочные матчи Кубка Африки-2025
- Замбия занимает 90-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: ТАСС