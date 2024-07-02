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  • В «Локомотиве» объяснили, почему не договорились с Миранчуком

В «Локомотиве» объяснили, почему не договорились с Миранчуком

2 июля 2024, 18:30
4

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об уходе из клуба Антона Миранчука и других изменениях в составе.

– Была ли возможность сохранить Антона Миранчука и достичь договоренностей по новому контракту?

– Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона – так и произошло. «Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень – последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.

– Получилась ситуация, что креативные игроки – Максим Глушенков и Антон Миранчук – покинули команду почти синхронно.

Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.

– Большая группа игроков уже покинула «Локомотив» этим летом. Будут ли трансферы на вход?

– У нас достаточно большая плеяда молодых игроков, которая по мастерству и самоотдаче уже готова заменить тех, кто ушел. Это талантливые, способные, целеустремленные футболисты, заряженные на прогресс. Мальчиками для битья они ни для кого не будут.

Посмотрите на чемпионат Европы – какой возраст игроков! У нас же по-прежнему бытует мнение: один игрок слишком молодой, другому тоже пока рано. Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим.

  • Помимо Миранчука и Глушенкова, «Локомотив» покинули Станислав Магкеев, Артем Дзюба, Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков.
  • Также клуб отдал в аренду Николая Титкова и Михаила Щетинина и расстался с несколькими игроками, которых ранее отдавал в аренду: Дмитрием Рыбчинским, Вилсоном Изидором, Тином Едваем и Ильей Берковским.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Глушенков Максим
Комментарии (4)
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Цугундeр
1719941350
Ту ту ру.. "Следующая станция Березайка..Кому надо-вылезай ка."
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Gwynbleidd
1719945013
Ну с такими заявлениями и тренером, Локо будет бороться за стыки...
Ответить
ss21
1719954501
Локо браво
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