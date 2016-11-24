Симонян: «Бердыева помню техничным и умным игроком. Именно такой футбол он ставит «Ростову»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян отметил вклад в успехи «Ростова» Курбана Бердыева в качестве тренера. Специалист сейчас официально значится как вице-президент клуба.

«Не стал бы рассуждать о том, лучший тренер России Бердыев или нет. Конечно, он выдающийся тренер. Как он поставил игру команды... Сейчас там некий альянс с Кириченко. Думаю, заслуга Бердыева велика, но я рад за Дмитрия, ведь именно он управляет процессом игры от бровки. Великолепный альянс, могу лишь поздравить обоих тренеров!

Кстати, Бердыева я помню игроком: он был такой щупленький, но очень техничный и умный. Именно такой футбол он и ставит команде. А главное – отличная функциональная готовность и игровая дисциплина, которая привита «Ростову». Это имеет огромное значение, – заявил Симонян.