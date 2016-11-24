Адилсон: «В России я столкнулся с разными культурами»

Полузащитник «Терека» Адилсон признал, что узнал много нового после четырех лет выступлений в российском чемпионате.

«На поле и вне его я узнал много нового. Здесь я столкнулся с разными культурами, выучил больше языков, таких как английский или русский. Это возможность путешествовать по всей Европе. У меня была возможность встретиться с игроками высокого уровня, как Халк или Жулиано, который теперь играет в «Зените». В России уровень футбола очень высокий. Мне довелось работать с тремя тренерами, и у всех была своя методика», – сказал он в интервью zh.clicrbs.com